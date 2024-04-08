Последствия остановки НПЗ в Оренбургской области оценили

Минэнерго: внеплановая остановка Орского НПЗ не повлияет на рынок топлива в РФ

Остановка нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Орске не повлияет на российский рынок топлива. Так последствия внепланового прекращения работы из-за аномального паводка в Оренбургской области оценили в Минэнерго, об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, запасы бензина и дизельного топлива в стране достаточные для полного удовлетворения спроса в пострадавшем от паводка регионе. Максимальный выпадающий объем производства топлива оценили в 0,1 процента, так как большинство установок на предприятии остановили на плановый ремонт до начала паводка.

Прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал, произошел 5 апреля. В Оренбургской области было введено чрезвычайное положение. Местные власти сообщили, что в зону затопления после прорыва дамбы попали более четырех тысяч домов и более десяти тысяч человек.

Орский НПЗ прекратил работу 7 апреля. Представители предприятия объяснили решение остановить работу экологическими рисками и стремлением обеспечить безопасность сотрудников и производственного процесса.