Поставки дизтоплива из России упали на четверть

Bloomberg: Россия на четверть сократила экспорт дизтоплива из-за атак на НПЗ

Экспорт российского дизельного топлива с 3 по 11 апреля сократился на четверть по сравнению со средним значением в те же сроки в 2019-2023 годах, до 0,74 миллиона баррелей в сутки, из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет Bloomberg.

Вместе с тем темпы переработки нефти в стране приблизились к минимуму за 11 месяцев, что позволяет делать прогноз о сохранении тенденции в ближайшие недели. Издание предполагает, что всю нефть, которую не удалось отправить на НПЗ, компании поставят за рубеж.

В марте, по оценкам консалтинговой компании Kpler, экспорт российской нефти вырос на пять процентов в годовом выражении, до 3,8 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным показателем с мая 2023 года.

Между тем внутри страны биржевая стоимость топлива продолжает падать. По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 18 апреля, цены снизились до уровней месячной давности. В частности, дизельное топливо подешевело до 61 622 рублей за тонну.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о падении по итогам марта доходов России от продажи нефти и нефтепродуктов на 20 процентов, до 9,3 миллиарда долларов. В физическом выражении организация также говорит о росте экспорта.