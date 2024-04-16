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16:38, 16 апреля 2024Экономика

Недельный объем вывоза российской нефти достиг максимума

Bloomberg: экспорт по морю российской нефти достиг максимума за 11 месяцев

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На второй неделе апреля объем экспорта российской нефти по морю достиг максимума за 11 месяцев, с мая 2023 года. Почти рекордная погрузка наблюдалась во всех крупных портах. В целом с 2022 года этот показатель превышал текущий уровень всего дважды. Об этом со ссылкой на сервисы отслеживания судов пишет Bloomberg.

Показатель за четыре недели, который менее зависит от случайных факторов, также резко вырос. В последний раз на таком уровне он находился в июне 2023 года. Недельные поставки значительно превышают квоты, которые в рамках обязательств перед ОПЕК+ взяла на себя Россия.

Как отмечается в материале, к подобной динамике привели проблемы на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Нефть, которую не смогли отправить на переработку, идет на экспорт. Соответственно, одновременно с максимумом поставок на минимуме за 11 месяцев находятся коэффициенты переработки.

В связи с такими обстоятельствами доходы российских компаний от продажи нефти за счет увеличения объемов выросли на 170 миллионов долларов в неделю. Однако издание не указывает, насколько упали доходы от реализации нефтепродуктов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники указало, что России удалось отремонтировать ряд поврежденных в результате атак беспилотников НПЗ. Однако производство топлива в апреле все равно сократится по сравнению с мартом, потому что на ремонт уйдут другие предприятия. Простой мощностей ожидается на уровне 4,4 миллиона тонн по сравнению с 4,1 миллиона в марте.

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      Платон Щукин
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