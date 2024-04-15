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20:35, 15 апреля 2024Экономика

Темпы ремонта российских НПЗ после атак беспилотников оценили

Reuters: Россия смогла быстро провести ремонт НПЗ после атак беспилотников

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия смогла быстро восстановить работу на ключевых нефтеперерабатывающих заводах, поврежденных в результате атак беспилотников. Темпы ремонта НПЗ оценили эксперты Reuters.

В результате оперативно проведенных работ простаивающие мощности заводов сократились с 14 процентов в конце марта до 10 процентов. По подсчетам экспертов, в настоящий момент они составляют около 90,5 метрической тонны в сутки (660 тысяч баррелей в сутки), снизившись со 123,8 тонны в сутки (907 тысяч баррелей в сутки).

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Агентство отмечает, что России удалось возобновить работу НПЗ, несмотря на санкции и отсутствие доступа к западным технологиям. Однако, по прогнозам, в апреле из-за различных простоев и профилактических работ ожидается простой мощностей на уровне 4,4 миллиона тонн по сравнению с 4,1 миллиона тонн в марте.

Ранее опрошенные агентством Bloomberg эксперты заявили, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть. Управляющий директор консалтинговой компании FGE на Ближнем Востоке Иман Нассери спрогнозировал, что цены на нефть, уже включающие в себя премию за риск в 10 долларов за баррель, могут вырасти еще на 2-5 долларов.

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