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21:46, 14 апреля 2024Экономика

Ценам на нефть предрекли рост после атак Ирана

Bloomberg: цены на нефть резко вырастут после атаки Ирана на Израиль
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем приведет к росту цен на нефть, спрогнозировали опрошенные агентством Bloomberg эксперты.

Так, резкое увеличение стоимости нефти на открытии торгов после атак Ирана предрек аналитик крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group Джованни Стауново. По его мнению, от реакции Израиля будет зависеть то, как долго продлится отскок цен.

В свою очередь, управляющий директор консалтинговой компании FGE на Ближнем Востоке Иман Нассери спрогнозировал, что цены на нефть, уже включающие премию за риск в 10 долларов за баррель, могут вырасти еще на 2-5 долларов на фоне опасений относительно дальнейших действий Израиля или вмешательства Ирана в судоходство в Персидском заливе.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

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      Марина Совина
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