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18:43, 25 марта 2024Экономика

Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона

Reuters: на Куйбышевском НПЗ после атаки дрона остановлена одна из установок

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Самаре после атаки беспилотника в ночь на 23 марта остановлена одна из двух установок первичной переработки нефти АВТ-5. Об этом со ссылкой на источники в отрасли сообщает Reuters.

На самом предприятии повреждения в результате удара дрона не комментируют, местные издания также не освещают ситуацию. Однако губернатор области Дмитрий Азаров 23 марта в своем Telegram-канале подтверждал возгорание колонны первичной переработки нефти.

Тогда он указывал, что ущерба технологическому оборудованию нет. В свою очередь, депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что НПЗ атаковали три беспилотника. Цели достиг один из них, что и привело к пожару. Возгорание тушили около пяти часов, а обошлось оно без особых последствий.

По оценке агентства, удары беспилотников вывели из строя на неопределенный срок как минимум семь процентов мощностей по переработке нефти в России. На этом фоне министр энергетики России Николай Шульгинов не исключил принятия новых мер, направленных на рост внутреннего производства.

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      Платон Щукин
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