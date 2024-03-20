В Минэнерго допустили принятие новых мер на российском топливном рынке

Глава Минэнерго Шульгинов: в РФ могут ввести меры для роста производства топлива

Власти России могут ввести новые меры на отечественном топливном рынке, они могут быть направлены на наращивание внутреннего производства и снятие логистических ограничений. Подобную возможность допустил глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

При этом руководитель ведомства не стал уточнять, когда именно в правительстве могут ввести вышеуказанные меры. Однако, как ожидается, они должны помочь стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке топлива. «Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны в том числе с увеличением выпуска моторного топлива, и со снятием логистических ограничений», — резюмировал Шульгинов.

Он добавил, что вопрос введения мер по стимулированию нефтепереработки в стране «пока не обсуждается». В то же время логистические проблемы отгрузок топлива на Дальний Восток «решаются в ежедневном режиме».

Ранее несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России подверглись атакам со стороны украинских беспилотников. В результате нападений пришлось приостановить работу технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» на НПЗ в Кстово Нижегородской области.

Кроме того, после атаки украинских дронов была приостановлена работа на Новошахтинском НПЗ, являющимся крупнейшем на юге России. После этого заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин спрогнозировал снижение объемов первичной переработки нефти в стране.

На этом фоне директор департамента развития газовой отрасли Артем Верхов заявил о разработке сотрудниками Минэнерго мер по защите объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от атак дронов. В то же время он не стал раскрывать, о каких именно мерах идет речь.