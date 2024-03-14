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16:32, 14 марта 2024Экономика

Россия снизит переработку нефти

Замглавы Минэнерго Сорокин: объемы первичной переработки нефти в России снизятся

Фото: Евгений Самарин / РИА Новости

В 2024 году в России снизятся объемы первичной переработки нефти. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его слова приводит ТАСС.

Как уточнил замглавы Минэнерго, в снижении объемов первичной переработки нефти «нет ничего критичного», так как объемы экспорта сырья из РФ при таком раскладе должны будут вырасти. «Ситуация стабильная, но первичка (первичная переработка нефти — прим. «Ленты.ру») будет меньше», — заключил Сорокин в ходе выступления на заседании Общественного совета при Минэнерго.

Ранее на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на юге России — Новошахтинском НПЗ — вынужденно приостановили работу после атаки на объект украинских дронов. Отмечалось, что беспилотники упали на его территорию в результате работы системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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До этого с проблемами столкнулся завод «Лукойла» в Кстово Нижегородской области. После «инцидента» работу технологической установки «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» на этом НПЗ временно приостановили. Устранить сбои пообещали в сжатые сроки.

В «Лукойле» тогда не стали раскрывать, о каком именно «инциденте» идет речь. Но ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кстовскую промзону, в результате чего произошло возгорание на одной из установок по переработке сырья. Речь могла идти об установке на НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области.

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      Анатолий Акулов
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