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12:09, 27 апреля 2024Мир

В Британии предрекли давление на Украину ради оправдания помощи Запада

FT: Запад может потребовать успехов от Украины, чтобы оправдать свою помощь

Фото: Efrem Lukatsky / Reuters

Страны Запада могут потребовать от Украины успехов на поле боя, чтобы оправдать свою военную помощь. Такое развитие событий предрек британский военный историк и обозреватель Лоуренс Фридман в беседе с изданием Financial Times (FT).

«Киев может столкнуться с давлением. От него будут требовать продемонстрировать серьезные военные успехи к ноябрьским выборам в США, чтобы оправдать оказание помощи, но Украина не может допустить, чтобы ее следующее крупное наступление завершилось скудными результатами», — отметил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время «лучший способ для Украины продолжать борьбу с Россией — это продолжать атаки, которые она регулярно предпринимает в последнее время».

В публикации Лоуренс также заявил, что новый американский пакет военной помощи позволит Украине всего лишь сдержать наступление российских войск, но не обратить его вспять.

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      Елизавета Мытарева
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