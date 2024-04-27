В Британии предрекли давление на Украину ради оправдания помощи Запада

FT: Запад может потребовать успехов от Украины, чтобы оправдать свою помощь

Страны Запада могут потребовать от Украины успехов на поле боя, чтобы оправдать свою военную помощь. Такое развитие событий предрек британский военный историк и обозреватель Лоуренс Фридман в беседе с изданием Financial Times (FT).

«Киев может столкнуться с давлением. От него будут требовать продемонстрировать серьезные военные успехи к ноябрьским выборам в США, чтобы оправдать оказание помощи, но Украина не может допустить, чтобы ее следующее крупное наступление завершилось скудными результатами», — отметил эксперт.

Он добавил, что в настоящее время «лучший способ для Украины продолжать борьбу с Россией — это продолжать атаки, которые она регулярно предпринимает в последнее время».

В публикации Лоуренс также заявил, что новый американский пакет военной помощи позволит Украине всего лишь сдержать наступление российских войск, но не обратить его вспять.

