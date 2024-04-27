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10:40, 27 апреля 2024Мир

В Британии признали неспособность ВСУ перейти в наступление в 2024 году

FT: военная помощь США Украине позволит лишь сдержать наступление армии РФ

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Американский пакет военной помощи на 61 миллиард доллар позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) всего лишь сдержать наступление Российской армии, но не обратить его вспять. Об этом в статье для газеты The Financial Times (FT) сообщил британский военный историк и обозреватель Лоуренс Фридман.

«Это, вероятнее всего, замедлит, а не обратит вспять нынешнее наступление России. Даже когда были надежды на то, что помощь США поступит в начале года, все равно ожидалось, что 2024 год станет периодом, когда Украина будет скорее удерживать позиции», — отметил эксперт.

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По словам Фридмана, ВСУ «из-за трудных первых месяцев этого года» еще потребуется время для того, чтобы извлечь преимущество на тактическом и оперативном уровне благодаря новым поставкам техники и боеприпасов.

Ранее источник в Пентагоне заявил, что наступательный потенциал ВСУ является сомнительным, поскольку украинские арсеналы иссякли.

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      Виктория Кондратьева
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