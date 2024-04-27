В Британии признали неспособность ВСУ перейти в наступление в 2024 году

FT: военная помощь США Украине позволит лишь сдержать наступление армии РФ

Американский пакет военной помощи на 61 миллиард доллар позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) всего лишь сдержать наступление Российской армии, но не обратить его вспять. Об этом в статье для газеты The Financial Times (FT) сообщил британский военный историк и обозреватель Лоуренс Фридман.

«Это, вероятнее всего, замедлит, а не обратит вспять нынешнее наступление России. Даже когда были надежды на то, что помощь США поступит в начале года, все равно ожидалось, что 2024 год станет периодом, когда Украина будет скорее удерживать позиции», — отметил эксперт.

По словам Фридмана, ВСУ «из-за трудных первых месяцев этого года» еще потребуется время для того, чтобы извлечь преимущество на тактическом и оперативном уровне благодаря новым поставкам техники и боеприпасов.

Ранее источник в Пентагоне заявил, что наступательный потенциал ВСУ является сомнительным, поскольку украинские арсеналы иссякли.