В Британии признали неспособность ВСУ перейти в наступление в 2024 году
Американский пакет военной помощи на 61 миллиард доллар позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) всего лишь сдержать наступление Российской армии, но не обратить его вспять. Об этом в статье для газеты The Financial Times (FT) сообщил британский военный историк и обозреватель Лоуренс Фридман.
«Это, вероятнее всего, замедлит, а не обратит вспять нынешнее наступление России. Даже когда были надежды на то, что помощь США поступит в начале года, все равно ожидалось, что 2024 год станет периодом, когда Украина будет скорее удерживать позиции», — отметил эксперт.
По словам Фридмана, ВСУ «из-за трудных первых месяцев этого года» еще потребуется время для того, чтобы извлечь преимущество на тактическом и оперативном уровне благодаря новым поставкам техники и боеприпасов.
Ранее источник в Пентагоне заявил, что наступательный потенциал ВСУ является сомнительным, поскольку украинские арсеналы иссякли.