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13:28, 26 апреля 2024Мир

В Пентагоне усомнились в наступательном потенциале ВСУ

Euractiv: в Пентагоне усомнились в наступательном потенциале ВСУ
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Наступательный потенциал Украины является сомнительным, поскольку запасы Вооруженных сил республики (ВСУ) иссякли. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источник в Пентагоне.

«С точки зрения того, что мы увидим в ближайшие несколько месяцев операций, украинцам придется немало перестроиться, чтобы получить и распределить всю переданную помощь после продолжительного периода с нехваткой боеприпасов (…). Поэтому я бы не прогнозировал какого-либо крупномасштабного наступления ВСУ в ближайшем будущем», — рассказал источник.

Авторы материала отмечают, что представитель Пентагона не стал напрямую отвечать на вопрос о том, должны ли другие страны помогать Украине больше из-за гипотетической политической нестабильности США ввиду президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении помощи Украине. Его принятие вызвало огромные споры в Конгрессе, в частности часть республиканцев отказывались поддерживать инициативу из-за позиции бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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      Дарья Устьянцева
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