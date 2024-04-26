Euractiv: в Пентагоне усомнились в наступательном потенциале ВСУ

Наступательный потенциал Украины является сомнительным, поскольку запасы Вооруженных сил республики (ВСУ) иссякли. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источник в Пентагоне.

«С точки зрения того, что мы увидим в ближайшие несколько месяцев операций, украинцам придется немало перестроиться, чтобы получить и распределить всю переданную помощь после продолжительного периода с нехваткой боеприпасов (…). Поэтому я бы не прогнозировал какого-либо крупномасштабного наступления ВСУ в ближайшем будущем», — рассказал источник.

Авторы материала отмечают, что представитель Пентагона не стал напрямую отвечать на вопрос о том, должны ли другие страны помогать Украине больше из-за гипотетической политической нестабильности США ввиду президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении помощи Украине. Его принятие вызвало огромные споры в Конгрессе, в частности часть республиканцев отказывались поддерживать инициативу из-за позиции бывшего американского лидера Дональда Трампа.