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12:05, 27 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта дата презентации флагманов и умного кольца Samsung

SamMobile: презентация Samsung с анонсом складных смартфонов пройдет 10 июля

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung проведет следующую крупную презентацию Unpacked с анонсом гаджетов 10 июля. Об этом стало известно инсайдерам издания SamMobile.

Источники медиа рассказали, что на этот раз мероприятие состоится в Париже. По словам журналистов, они считают это место крайне удачным для анонса новых продуктов, так как в 2024 году Париж примет Олимпийские игры, одним из генеральных спонсоров которых является Samsung.

В эту дату компания должна показать умное кольцо Galaxy Ring, которое было анонсировано в начале года, и раскрыть его стоимость. Кроме того, корпорация представит складные флагманы Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Источники отметили, что 10 июля Samsung также покажет умные часы Galaxy Watch 7 и как минимум одни беспроводные наушники.

По словам журналистов SamMobile, они доверяют своим источникам, однако позже Samsung может изменить дату проведения Unpacked на новую. Авторы медиа считают, что корпорация начнет рассылать официальные приглашения журналистам в конце мая или начале июня.

Ранее стало известно, что корпорация Samsung не смогла удовлетворить запросы потребителей смартфонов на рынке Пакистана. Из-за большого спроса в регионе закончились запасы смартфонов Galaxy S24.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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