Samsung рассказала о функциях умного кольца Galaxy Ring

Южнокорейская корпорация Samsung представила умное кольцо Galaxy Ring на выставке MWC 2024. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Представители компании впервые показали смарт-кольцо после анонса устройства в середине января. Девайс имеет дизайн обычного кольца и расположенные с внутренней стороны датчики. Galaxy Ring позволяет фиксировать пройденное расстояние, пульс, частоту дыхания, качество сна. Устройство не имеет экрана, информация выводится в приложение для смартфона.

По словам руководителя отдела цифрового здравоохранения Samsung Electronics Хона Пака, кольцо собирает и анализирует данные, на основе которых показывает пользователю, насколько он продуктивен в данный момент времени. Пак также рассказал, что инженеры компании думают о добавлении функции бесконтактных платежей.

«Я думаю, у нас есть кое-какие возможности для дальнейшего развития», — отметил Хон Пак. Представитель Samsung подчеркнул, что в настоящий момент инженеры корпорации работают над неинвазивным мониторингом уровня глюкозы и датчиком, который позволит измерять кровяное давление. Эти функции могут появиться в будущих версиях кольца.

В компании не стали называть стоимость устройства и сроки выхода Galaxy Ring в продажу.

В середине февраля ученые Вашингтонского университета (WU) разработали концепцию носимых гаджетов нового типа, предназначенных для сбора показателей здоровья. Специалисты отметили, что в первую очередь подобные девайсы будет фиксировать температуру тела пользователя и окружающей среды.