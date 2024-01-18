Samsung анонсировала умное кольцо

The Verge: Samsung рассказала о разработке умного кольца Galaxy Ring

Корпорация Samsung анонсировала разработку умного кольца. Об этом рассказало издание The Verge.

На мероприятии Galaxy Unpacked представители компании показали короткий тизер кольца Galaxy Ring. В корпорации заявили, что устройство в новом форм-факторе выведет возможности платформы Samsung Health «на новый уровень»: «Мы создали мощное и доступное устройство для здоровья и хорошего самочувствия, способное изменить образ будущего здоровья».

В Samsung не раскрыли никаких деталей и не поделились сроками выхода устройства. Авторы блога DC Rainmaker изучили ролик с анонсом и заметили, что кольцо имеет три сенсорных датчика — вероятно, для сбора данных о показателях жизнедеятельности. Также на видео разглядели четыре медных штифта, которые, вероятно, выполняют роль физического интерфейса.

«Предполагаем, что умное кольцо выпустят летом — вместе с новой линейкой смарт-часов от Samsung», — подытожили авторы блога.

17 января компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24. Устройства получили AMOLED-дисплей, процессор Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, поддержку виртуального ИИ-помощника Galaxy AI.