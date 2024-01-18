Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:47, 18 января 2024Наука и техника

Samsung анонсировала умное кольцо

The Verge: Samsung рассказала о разработке умного кольца Galaxy Ring

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung анонсировала разработку умного кольца. Об этом рассказало издание The Verge.

На мероприятии Galaxy Unpacked представители компании показали короткий тизер кольца Galaxy Ring. В корпорации заявили, что устройство в новом форм-факторе выведет возможности платформы Samsung Health «на новый уровень»: «Мы создали мощное и доступное устройство для здоровья и хорошего самочувствия, способное изменить образ будущего здоровья».

В Samsung не раскрыли никаких деталей и не поделились сроками выхода устройства. Авторы блога DC Rainmaker изучили ролик с анонсом и заметили, что кольцо имеет три сенсорных датчика — вероятно, для сбора данных о показателях жизнедеятельности. Также на видео разглядели четыре медных штифта, которые, вероятно, выполняют роль физического интерфейса.

«Предполагаем, что умное кольцо выпустят летом — вместе с новой линейкой смарт-часов от Samsung», — подытожили авторы блога.

17 января компания Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S24. Устройства получили AMOLED-дисплей, процессор Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3, поддержку виртуального ИИ-помощника Galaxy AI.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль первый населенный пункт в 2024 году. Где он находится и какое значение имеет?

      Китай отправил на ВЭФ в Давос рекордную делегацию

      Доходы России от продажи нефти упали в декабре до минимума за полгода

      На Украине признали невозможность силой вернуть мужчин-беженцев в страну

      В РПЦ рассказали об отношении к крещенским купаниям

      Адам Кадыров прибыл на передовую линию СВО

      Драка двух компаний россиян закончилась стрельбой из ружья

      Под санкции США попала перевозившая российскую нефть компания из ОАЭ

      В Польше сравнили Украину с изнасилованной женщиной

      Россиянин расправился со старшим братом во время новогоднего застолья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше