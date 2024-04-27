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12:16, 27 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали пиаром помощь США по замещению энергетических мощностей

На Украине назвали пиар-проектом помощь США в замещении энергетических мощностей

Фото: Darren Staples / Reuters

На Украине назвали недостаточной помощь США и европейских стран по замещению энергетических мощностей, разрушенных в результате обстрелов. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН со ссылкой на директора украинского центра исследования энергетики Александра Харченко.

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, для 32 украинских городов закуплена 91 когенерационная установка (КГУ) (производящая одновременно электро- и тепловую энергию) мощностью от 50 киловатт до 1,5 мегаватт. Этого, как заявлено, хватит для обеспечения теплом и светом 1 миллиона жителей многоквартирных домов и около тысячи социальных объектов.

Однако подобная помощь, по мнению Харченко, является пиар-проектом американской компании USAID, которая предоставила Украине 80 КГУ.

«Они закупили большое количество моноблоков — установок с газопоршневыми двигателями малой мощности. Совсем малой мощности. Я бы сказал даже "микромощности", потому что речь в большинстве идет не о мегаватте, а о сотнях киловатт, но именно здесь мощность маловата даже в масштабах города. С точки зрения масштабов всей Украины — это практически ничего», — заявил эксперт, отметив, что только для закрытия энергетических потребностей Харькова потребуются сотни установок.

Ранее Харченко рассказал, что летом и зимой из-за повреждений объектов энергетики на Украине могут отключать свет на 4-6 часов в сутки. Он также подчеркнул, что Украина потеряла до 7 гигаватт генерации, повреждены электроподстанции и сети.

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      Алевтина Запольская
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