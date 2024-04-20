На Украине рассказали о длительности отключения электроэнергии летом и зимой

Украинцев предупредили о возможном отключении света до шести часов летом и зимой

Летом и зимой из-за повреждений объектов энергетики на Украине могут отключать свет на 4-6 часов в сутки. Об этом жителей страны предупредил директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко, пишет издание Forbes.

«Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. В худшем случае доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет», — отметил он.

Харченко также подчеркнул, что Украина потеряла до 7 гигаватт генерации, повреждены электроподстанции и сети.

Несколькими днями ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что на Украине в ближайшие месяцы возобновятся отключения света. По его словам, весной и летом на украинских энергообъектах будут проводиться ремонтные работы. Это станет причиной дефицита мощностей.

Кроме того, ранее «Укрэнерго» призвала украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы.