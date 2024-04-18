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18:27, 18 апреля 2024Бывший СССР

Украинцев предупредили о новых отключениях света

Кудрицкий: на Украине весной и летом возобновятся отключения света из-за ремонта

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

На Украине в ближайшие месяцы возобновятся отключения света. Об этом предупредил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, весной и летом на украинских энергообъектах будут проводиться ремонтные работы. Это станет причиной дефицита мощностей, покрыть которые постараются импортом из стран Евросоюза.

«В ситуациях (когда дефицит превышает физическую способность украинской энергосистемы импортировать ресурс — прим. «Ленты.ру») могут быть применены как дополнительное средство сбалансирования энергосистемы уже ограничения потребителей», — добавил Кудрицкий.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о привлечении аварийной помощи энергосистем европейских стран. Потребителей также призвали экономно потреблять электричество.

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      Екатерина Грищенко
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