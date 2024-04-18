Украина запросила аварийную помощь из Европы в связи с дефицитом электроэнергии

«Укрэнерго»: Украина привлекает аварийную помощь энергосистем европейских стран

Украина запросила аварийную помощь стран Европы в связи с дефицитом электроэнергии. Об этом сообщает в Telegram-канале Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

«Дефицит электроэнергии присутствует сегодня в энергосистеме в течение почти всех суток. (...) Для бытовых потребителей ограничения потребления продолжают действовать на Харьковщине. Просим всех потребителей экономно потреблять электроэнергию», — говорится в сообщении оператора.

В «Укрэнерго» указали, что дефицит вызван атаками ВС России на объекты энергетики на территории Украины. Также отмечается, что 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности, которые, однако, не коснутся предприятий оборонного направления.

Ранее «Укрэнерго» призвало украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы. С 06:30 11 апреля были введены графики аварийного отключения электричества в Харьковской области.