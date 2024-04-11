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21:28, 11 апреля 2024Мир

Украинцев призвали экономить энергию в вечерние часы

Компания «Укрэнерго» попросила украинцев экономить энергию в вечерние часы

Фото: Kay Nietfeld / dpa

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» призвала украинцев ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы. Об этом сказано в Telegram-канале компании.

«В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами», — сказано в заявлении.

Также уточняется, что с 06:30 сегодняшнего дня были введены графики аварийного отключения электричества в Харьковской области.

Утром в четверг, 11 апреля, стало известно об ударах по энергообъектам и заводам в Харькове. По словам координатора пророссийского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, целями атаки стали ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод имени Малышева и завод железобетонных изделий.

После этого в Харьковской области ввели аварийные отключения света. В Укрэнерго» сообщили, что под удар попали энергообъекты в Одесской, Львовской и Киевской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Также подчеркивалось, что украинская энергосистема потеряла часть мощности из-за поражения Трипольской теплоэлектростанции.

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      Марина Совина
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