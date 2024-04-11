Названы последствия уничтожения Трипольской ТЭС на Украине

На Украине энергосистема потеряла часть мощности из-за поражения Трипольской ТЭС

Украинская энергосистема потеряла часть мощности из-за поражения Трипольской теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом заявила компания «Укрэнерго», передает «РБК-Украина».

«Потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, положительно не скажется на энергобалансе страны. Это означает, что в пиковые часы суток у нас будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления», — назвали в компании последствия уничтожения ТЭС.

Отмечается, что сейчас работают солнечные электростанции. Кроме того, как подчеркнули в «Укрэнерго», после захода Солнца внутренней мощности будет недостаточно, также отсутствует импорт в необходимых объемах.

Об ударе по Трипольской ТЭС сообщили в николаевском подполье утром 11 апреля. Позднее появилось видео с горящим энергообъектом, а местные власти рекомендовали жителям плотно закрыть окна и сделать запасы воды.