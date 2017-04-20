На Украине разрезали памятник Неизвестному офицеру для сдачи на металлолом

В Днепропетровской области Украины два местных жителя повредили памятник Неизвестному офицеру, чтобы сдать его на металлолом. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщает пресс-служба управления полиции в регионе.

Мужчины разрезали бронзовую скульптуру на части и уже начали грузить ее в автомобиль, когда были задержаны полицейскими. На месте сотрудники органов внутренних дел также обнаружили три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы. Уголовное дело возбуждено по статье «Надругательство над могилой».

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Памятник Неизвестному офицеру был частью мемориального комплекса на братской могиле мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны, и советских воинов, который находится у села Кильчень Магдалиновского района области.

В августе 2016-го сообщалось, что в селе Шевченково Черкасской области, где родился поэт Тарас Шевченко, неизвестные похитили бронзовый памятник ему. В администрации заповедника «Родина Тараса Шевченко» выразили уверенность, что злоумышленники это те, кто «не гнушается сбором цветного металлолома».