Вандалы осквернили пятьдесят могил на Казанском кладбище под Петербургом

Полиция разыскивает злоумышленников, которые повредили и измазали краской около 50 надгробий на Казанском кладбище, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Кладбище, где были осквернены могилы, находится на Гусарской улице города Пушкина (пригорода Санкт-Петербурга, находящегося в его административном подчинении). Сообщение об обнаружении испорченных могильных памятников поступило в полицию 4 ноября от мастера участка кладбища.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Полиция принимает меры для поиска и задержания вандалов.

В начале ноября сообщалось, что во время операции по пресечению наркотрафика сотрудники МВД обнаружили на двух городских кладбищах Уфы 240 тайников с наркотическими веществами.