На кладбище украинских истребителей в Одессе напали 40 человек в балаклавах

Около 40 неизвестных в балаклавах попытались захватить часть территории военного объекта в Одессе. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование воздушных сил ВС Украины.

По данным украинских военных, инцидент произошел утром около 8:45 (9:45 мск).

«Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение войсковой части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении», — информирует командование в Facebook. О каком имуществе идет речь, не уточняется.

В настоящее время на месте ЧП работают военная служба правопорядка, военная прокуратура Южного региона и представители воздушного командования «Юг» воздушных сил ВСУ.

На территории войсковой части А3571 располагается аэродром Школьный, на котором, судя по открытым данным, стоят разукомплектованные и законсервированные самолеты, в частности истребители Су-27, перехватчики МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-25, а также другие летательные аппараты. «Думская» называла это место кладбищем украинской авиационной техники.

21 октября в Одесской области правоохранительные органы задержали капитана ВСУ, которого заподозрили в сбыте взрывных устройств. 27-летний мужчина в июле продал два конструктивно измененных мобильных телефона, а также учебный и боевой электродетонаторы. За это он получил 2,6 тысячи гривен (5,6 тысячи рублей). Также следователи считают, что он незаконно хранил взрывчатые вещества и изготавливал бомбы.