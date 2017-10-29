На Украине начали блокировать объекты компании Порошенко

Депутат Верховной Рады от фракции «Самопомощи» Егор Соболев в своем Facebook объявил, что активисты начали блокировать объекты корпорации Roshen, принадлежащей президенту страны Петру Порошенко.

«В ответ на блокирование президентом важных для страны антикоррупционных решений ветераны войны за независимость начали блокировать его заработки», — написал Соболев.

Он указал, что в Яготине (Киевская область) активисты перекрыли дорогу к логистическому центру Roshen, а в Виннице был заблокирован завод.

«Без оружия, без разрушений, спокойно и организованно. Завтра (29 октября — прим. «Ленты.ру») пойдем по магазинам сладостей убеждать людей не давать ни одной гривны бизнесмену, который пренебрегает президентскими обязанностями. Если Петр Порошенко не руководствуется ни законами, ни голосом разума, пусть хотя бы желание не терять прибыль приведет его в чувство», — добавил депутат.

С 17 октября у здания Верховной Рады украинская оппозиция проводит бессрочный митинг протеста. Демонстранты установили палатки, баррикаду и полевую кухню. В число участников акции, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать в стране антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.

Основатель кондитерской корпорации Roshen — президент Украины Петр Порошенко. В начале 2016 года он передал принадлежавшие ему акции в управление траста Ротшильдов. В холдинг входят шесть предприятий на Украине и Клайпедская кондитерская фабрика (Литва). Российское подразделение в Липецке прекратило работу в 2017 году.