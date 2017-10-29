«Захватчиками» одесского кладбища украинской авиации оказались строители

Полиция Одесской области опровергла утверждения военных о захвате территории местной войсковой части. Туда приехали обычные строители, сообщил в эфире телеканала «112 Украина» советник начальника регионального главка Национальной полиции Руслан Форостяк.

«Полицейские выехали на место и обнаружили, что строительные работы, о которых идет речь, происходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами», — заявил он.

По его словам, на месте не было ни «титушек» (молодых людей спортивного телосложения, используемых для силовой поддержки), ни людей в балаклавах. «Обычный строительный процесс», — сказал Форостяк.

Материалы по теме Ша, Одесса Почему Киев снова готовится к волнениям в приморском городе

Он добавил, что рабочие обустроили там забор, огородив территорию, выделенную властями под строительство гипермаркета. Якобы вывезенное из войсковой части имущество советник назвал строительным мусором.

Главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев отметил, что забор, судя по фотографиям, действительно установлен за пределами территории военного объекта. «Есть версия, что авторы сообщения (военные — прим. «Ленты.ру») вчера очень сильно скорбели в честь дня изгнания нацистов из Украины, и вот поэтому оно так», — написал он в Facebook.

Между тем на YouTube появилось видео, снятое на месте событий. На кадрах запечатлена куча веток и другого мусора, а также экскаватор, вокруг которого собралось несколько десятков человек. Лица некоторых из них действительно скрыты балаклавами, однако они ничего не предпринимают.

Видео: InfoResist - ИнфоРезист / YouTube

О попытке захвата территории войсковой части А3571 ранее 29 октября сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. Военные опубликовали фотографии, на которых видны люди в балаклавах, и обвинили рейдеров в демонтаже ограждения и вывозе военного имущества.

На территории этой части располагается аэродром Школьный, на котором, судя по открытым данным, размещены разукомплектованные и законсервированные самолеты, в частности истребители Су-27, перехватчики МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-25, а также другие летательные аппараты. Издание «Думская» называло это место кладбищем украинской авиационной техники.