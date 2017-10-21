Под Одессой задержали продававшего взрывчатку офицера ВСУ

В Одесской области правоохранители задержали капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого заподозрили в сбыте взрывных устройств. Об этом сообщается на сайте Одесской полиции.

27-летний мужчина в июле продал два конструктивно измененных мобильных телефона, а также учебный и боевой электродетонаторы. За это он получил 2,6 тысячи гривен (чуть больше 5,6 тысяч рублей). Также следователи считают, что он незаконно хранил взрывчатые вещества и делал бомбы.

Офицера задержали во время очередного сбыта конструктивно измененных мобильников и боевых электродетонаторов, за которые хотел получить около 8 тысяч гривен (около 17,2 тысяч рублей).

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела против задержанного по части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») и части 3 статьи 410 («Похищение, военнослужащим боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением») УК Украины.

