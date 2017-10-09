Офицер ВСУ отделался штрафом за вымогательство денег с солдат срочной службы

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) вымогал денежные средства у военнослужащих срочной службы. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины со ссылкой на приговор суда Чернговской области.

Следователи установили 39 случаев получения старшим лейтенантом ВСУ денежных средств от подчиненных. «Свою противоправную деятельность командир роты осуществлял в день выдачи военнослужащим денежного довольствия. С этой целью, в своем служебном кабинете он проводил “соответствующую профилактическую беседу” с каждым военнослужащим подразделения и сразу путем угроз заставлял их отдавать ему часть полученных денег», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Приговором суда офицер был признан виновным по статье «Получение взятки». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен (около 37 тысяч рублей) с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением управленческих обязанностей.

В январе военнослужащий 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в состоянии алкогольного опьянения расстрелял 15 сослуживцев, семеро из которых скончались на месте. Инцидент произошел из-за того, что военнослужащий не выдержал бездушного отношения и постоянных поборов со стороны командования.