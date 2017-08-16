Пьяные украинские зенитчики в Донбассе открыли огонь по пролетающим птицам

В Донбассе зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) после употребления алкогольных напитков открыли беспорядочный огонь по пролетающим птицам в районе города Золотое. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Личный состав зенитного расчета 109-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Золотое после употребления алкоголя ради забавы открыли беспорядочный огонь из зенитного орудия по пролетавшим в пределах видимости птицам», — отметил он.

Материалы по теме Проверка на вшивость Подземные бани, чесотка и прочие трудности украинских солдат на передовой

В июле сообщалось, что пьяный украинский солдат убил сослуживца на подконтрольной Киеву территории Луганской области в городе Счастье. Ранее в том же месяце сержант 24-й механизированной бригады украинской армии Тарас Гапьяк сдался в плен ополченцам Донбасса из-за систематического пьянства сослуживцев.

В мае военнослужащие 54-й бригады ВСУ привязали скотчем к столбу командиров-алкоголиков.