На Украине задержали группу вооруженных чеченцев и дагестанцев

В Херсонской области правоохранительные органы выявили вооруженную группу из восьми человек, в том числе выходцев из Чечни и Дагестана, действовавших под прикрытием украинской патриотической организации. Об этом в четверг, 14 сентября, со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы страны сообщает «Интерфакс».

Группировка была обнаружена в селе Чернобаевка. Ее участникам от 28 до 45 лет, большинство из них — иностранцы, находящиеся на территории Украины нелегально.

В ходе обыска обнаружены и изъяты автомат, две винтовки, четыре пистолета, более 500 патронов, гранаты, самодельное взрывное устройство, различная аппаратура, в том числе приборы ночного видения, военная форма, балаклавы и деньги в сумме более 36 тысяч долларов.

Силовики выясняют причастность задержанных к преступлениям, совершенным на территории Украины.

8 сентября при взрыве машины в центре Киева погиб уроженец Чечни Али Тимаев, также известный под именем Тимур Махаури. По некоторым данным, он был членом чеченского добровольческого «батальона имени шейха Мансура», который участвует в вооруженном конфликте в Донбассе. Украинские силовики утверждают, что к его смерти могут быть причастны российские спецслужбы.