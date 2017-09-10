В Киеве увидели след «кадыровских спецслужб» в убийстве чеченского добровольца

Украинские силовики рассматривают три основные версии убийства в Киеве уроженца Чечни Али Тимаева, также известного как Тимур Махаури. Об этом в воскресенье, 10 сентября, сообщил украинским СМИ пресс-секретарь МВД страны Артем Шевченко, передает РИА Новости.

По его словам, к гибели Тимаева могут быть причастны российские или некие «самостоятельные за счет отдельного финансирования кадыровские» спецслужбы. Также он мог погибнуть в ходе криминальных разборок, кроме того, не исключаются некие «межличностные» отношения. Шевченко отметил, что пока ни одна из озвученных им версий не является приоритетной.

9 сентября советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк не исключал, что одним из факторов убийства могло стать участие Тимаева в конфликте в Донбассе.

Махаури погиб днем 8 сентября в результате подрыва автомобиля в районе Бессарабской площади в центре Киева. Также пострадали женщина и ребенок, находившиеся в той же машине.

По некоторым данным, Махаури состоял в чеченском добровольческом «батальоне имени шейха Мансура», который участвует в вооруженном конфликте в Донбассе.