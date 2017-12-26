В Москве мигранта арестовали за разработку оружия массового поражения

Лефортовский районный суд арестовал до 6 февраля следующего года уроженца Киргизии Хайролла Абдухалилова, обвиняемого в разработке оружия массового поражения и участии в террористической организации. Об этом во вторник, 26 декабря, пресс-секретарь суда Екатерина Краснова сообщила агентству городских новостей «Москва».

По ее словам, решение было принято 7 декабря. Краснова отметила, что к настоящему времени апелляционная жалоба на арест не поступала в суд.

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Абдухалилову предъявлено обвинение по статье 355 («Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ»), части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

Отмечается, что уголовное дело расследует ФСБ России.

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