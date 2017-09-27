Рождаемость подвигла Кадырова просить о новых федеральных вложениях

Высокие темпы роста рождаемости в Чечне должны учитываться при формировании бюджета, заявил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком в среду, 27 сентября. О состоявшейся беседе Кадыров сообщил на своей странице в Instagram.

«Это рост расходов на социальную сферу — здравоохранение, образование и другие, который необходимо учитывать при исчислении дотаций на выравнивание бюджета», — написал глава Чечни.

Материалы по теме Путин похвалил Кадырова за выполнение «майских указов»

По словам Кадырова, Козак заверил его, что региону будет оказана всесторонняя поддержка. «Он всегда проявляет большой интерес к ситуации в Чечне, предметно занимается решением возникающих задач, поэтому беседа бывает плодотворной», — отметил Кадыров.

На встрече, помимо прочего, обсуждались ситуация с развитием реального сектора экономики, создание условий для максимальной загрузки имеющихся производственных мощностей и строительства новых предприятий. В разговоре также принимал участие председатель правительства Чеченской республики Абубакар Эдельгериев.

14 февраля сообщалось, что республики Чечня, Ингушетия и Тыва вошли в тройку лидеров Национального рейтинга рождаемости, подготовленного Общественной палатой (ОП) РФ.

В конце октября 2016-го Кадыров заявил, что сокращение федеральных расходов на ЧР, ранее предложенное Минфином, неприемлемо для республики. После этого президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть возможное увеличение финансирования госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» с 2018 года.

В бюджете 2017 года для Чечни предусмотрен уровень дотаций в 40,4 миллиарда рублей.