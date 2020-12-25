Блогеры выпивали 12 часов подряд и показали негативное влияние алкоголя на лицо

Авторы YouTube-канала AsapSCIENCE провели эксперимент, в ходе которого показали, как изменились их лица после 12 часов беспрерывного употребления алкоголя. Негативное влияние спиртного они показали на снимках «до» и «после».

Эксперимент занял два дня. В первый день мужчины занимались своими повседневными делами, а во второй — делали все то же самое, но выпивали минимум по одному алкогольному напитку в час. Каждые три часа они фотографировались, а финальный снимок сделали на утро после второго дня.

В 10 утра экспериментаторы выпили по бокалу ликера, в качестве второго напитка выбрали фруктовое пиво. На шестой час один из блогеров заявил, что чувствует себя плохо, вскоре он начал ощущать похмелье.

В конце ролика мужчины сравнили, как они выглядели в начале эксперимента и в конце, и показали, как алкоголь негативно повлиял на их них. «Что с моими глазами? Я пытаюсь быть красивым на "пьяной фотографии", но у меня не выходит», — пошутил один из испытателей. Он добавил, что снимок выглядит как карикатура, потому что лицо «потеряло симметрию».

Сильнее всего блогеров удивили утренние фотографии. Сравнив их со снимками, сделанными до начала эксперимента, они обнаружили, что их лица с похмелья стали опухшими и бледными. Испытатели подытожили, что если человек хочет выглядеть утром хорошо, ему не следует пить алкоголь вечером.

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