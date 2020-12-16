Блогер подарил незнакомке машину и разрыдался

Американский блогер Дэнни Дункан (Danny Duncan) решил устроить праздник незнакомцам, подарив им крупные денежные суммы и даже автомобиль. После одного из таких случаев мужчина разрыдался. Ролик доступен на его YouTube-канале.

Дункан объединился с флоридскими полицейскими, чтобы останавливать машины на проезжей части, но вместо штрафов вручать им деньги. Первой «жертвой» блогера стала женщина на минивэне.

«Мы хотели бы сделать ваше Рождество немного ярче», — сказал офицер полиции перед тем, как Дункан вручил ей конверт с суммой в 2,5 тысячи долларов (183,6 тысячи рублей) внутри. Водительница заплакала от счастья и сказала, что эти деньги очень помогут ее сестре, которая лежит в больнице.

Полицейские вместе с блогером остановили еще несколько машин и подарили их владельцам крупные суммы денег. Больше остальных повезло пожилой женщине, которая проезжала мимо, — она получила в подарок новый автомобиль.

«Я не знаю, что сказать», — с трудом сдерживая слезы сказала незнакомка. Дункан обнял ее и тоже заплакал. Позже он вручил женщине еще и конверт с деньгами.