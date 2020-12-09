Российский блогер разгромил магазин ради популярности

В Нижнем Новгороде блогер ради популярности решил сыграть в футбол среди стеллажей с алкоголем в гипермаркете «Ашан». В итоге несколько полок с продукцией были разгромлены, сообщает портал NN.ru.

Молодой человек выложил видео в Instagram, подчеркнув, что все испорченные товары он оплатил. На записи видно, как он заходит в магазин и отправляется к полкам со спиртным. Затем начинает пинать по ним мяч. В конце записи юношу уводят охранники.

Позже в сторис блогер признался, что снял ролик ради того, чтобы его узнали. Кроме того, юноша объявил, что ему пришла повестка в суд.

Ранее российский блогер Михаил Литвин на видео сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей. Свой поступок он объяснил конфликтом с дилерским центром.