В России блогер разбил свой Gelandewagen битой и уничтожил экскаватором

Блогер HiMan (Андрей Ширгин) разбил в Екатеринбурге свой Gelandewagen, используя для этого биту, кирку, пейнтбольное ружье, кувалду и экскаватор. Он записал процесс уничтожения автомобиля на видео и опубликовано его на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как Ширгин дрифтует на открытой площадке, после чего битой отбивает стекла автомобилю, разбивает его стекла киркой, затем обстреливает из пейнтбольного ружья желтой краской. Далее он засыпал в моторный отсек угли, залил их жидкостью для розжига и поджег, пожарил на огне шашлык и продолжил разбивать автомобиль, но уже кувалдой. После этого блогер залез в кабину экскаватора, разломал корпус машины и смял ее.

В описании к ролику сказано, что блогер обещал разбить свой автомобиль, если до 1 января 2020 у него не наберется 20 миллионов подписчиков. «И, к сожалению, цифра никак не росла, поэтому я должен был сделать это, чтобы объявить вам о новых условиях», — написал Ширгин.

Согласно новым условиям, если к 1 января 2021 года на канале наберется 20 миллионов подписчиков, он купит в автосалоне новую Lamborghini и также разломает ее. На данный момент на канале HiMan 15,5 миллиона подписчиков.