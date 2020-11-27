Курс российской блогерши за сотни тысяч рублей обругали за бесполезность

Российская модная блогерша Маша Лист продала курс по продвижению и созданию личного бренда за сотни тысяч рублей и нарвалась на критику со стороны покупателей. Информация появилась на страницах участников в соцсетях.

Так, например, блогерша Мария Уткина поделилась впечатлениями от пройденных занятий в своем Instagram-аккаунте. Девушка рассказала, что приобрела курс за 1845 долларов (140 тысяч рублей) с условием, что его участниками будут всего три человека, а домашние задания будут проверяться самой создательницей.

В конечном счете выяснилось, что Лист набрала на курс 100 человек и разделила их на три группы. По словам Уткиной, блогерша отвечала на ее сообщения в течение 5-10 дней. При этом задания проверили уже после окончания занятий и прислали письменные пометки, написанные, по мнению девушки, не Лист.

Кроме того, создательница обучения не отправила участникам контакты представителей брендов, которые обязана была предоставить по условиям тарифа. Отмечается, что еще одним пунктом курса была лекция со стилистом Vogue, однако онлайн-конференцию специалистка проводила с выключенной камерой. При этом ее имя участницам не раскрывалось, а тех, кто пытался его узнать — удаляли из беседы курса.

Автор публикации заявила, что намерена привлечь внимание общественности к своей проблеме и вернуть деньги за неинформативные занятия. Она добавляет, что уже собрала группу недовольных курсом людей, и призвала Лист перечислить всем участникам их потраченные средства.

Блогерша Таяна Яркая также опубликовала разоблачающий пост на своей странице в социальных сетях. В нем она назвала курс своим «самым бесполезным приобретением». Пользовательница также добавила, что информация на мастер-классе была рассчитана на новичков, а не на опытных блогеров.

Ранее в октябре предпринимательницу Оксану Самойлову обругали за ложь клиентам. Блогерша Катя Конасова обнаружила сходства в составе средств марки Sammy Beauty и производителя косметики Mixit. В тоже время Самойлова уверяла, что при изготовлении продукции ее бренда использовался уникальный комплекс компонентов под названием Recelline.