Блогер исполнил мечту спрыгнуть с высокого моста и сломал себе череп

SaaFomba / YouTube

Блогер Саа Фомба (Saa Fomba), проживающий в американском штате Техас, спрыгнул с высокого моста в реку. Как сообщает Daily Mail, в результате юноша сломал себе череп и чудом выжил.

В ролике, выложенном на YouTube, блогер рассказал, что таким прыжком хочет исполнить свою мечту — жить необычной жизнью и «оставить свой след в истории».

Он поднялся на самую высокую точку моста Пэннибекер (Pennybacker Bridge) у города Остин. Находясь на высоте около 213 метров над водой, он посчитал до трех и спрыгнул в реку Колорадо. В этот момент друзья снимали его на камеру с берега.

Юноша упал в воду всем телом, в том числе спиной и головой. Перед прыжком он ждал, чтобы вблизи моста находилось судно. Одно из них в итоге и подобрало блогера. Фомба смог выплыть и удержаться на воде, а также прокричать им о помощи.

Вскоре после этого блогер оказался на берегу и лежал практически неподвижно, лишь периодически держась за голову. На место прибыли врачи скорой помощи. Они госпитализировали юношу. У Фомбы оказался поврежден череп, из-за чего произошло внутренне кровотечение. Медики три дня боролись за его жизнь и в результате спасли.

В марте 2019 года житель Тюмени Сергей Палавинкин спрыгнул с высокого моста в сугроб ради видео в Instagram. Инцидент произошел на мосту Влюбленных. Блогер прыгнул с внушительной высоты и приземлился в большую снежную насыпь.