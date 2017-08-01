«Убегаем от полиции и играем со смертью»

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На что готовы руферы-экстремалы ради адреналина и одобрения зрителей

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Кадр: Philip Marvin / YouTube

Тюремное заключение, крупные денежные штрафы, телесные увечья, инвалидность и даже смерть — все это не останавливает экстремальных YouTube-блогеров, прорывающихся на закрытые крыши небоскребов, залезающих на строительные краны и с радостью рискующих жизнью ради очередного ролика для канала. «Лента.ру» выяснила, на что готовы безумные руферы ради одобрения зрителей, славы в сети и миллионов просмотров.

«Руфер-неудачник»

Один из самых видных блогеров-экстремалов российского YouTube — 21-летний украинец Филипп Пазенко, выступающий под псевдонимом Philip Marvin. Об этом говорят не только сотни тысяч просмотров под роликами, но и полуторамиллионная аудитория его авторского канала, которая затаив дыхание наблюдает за каждым шагом татуированного экстремала.

Популярность Пазенко можно объяснить написанными с помощью клавиши Caps Lock названиями, среди которых встречаются такие шедевры кликбейта, как «ЖЕСТКИЙ ПОБЕГ ОТ ПОЛИЦИИ», «ИГРАЕМ СО СМЕРТЬЮ», «СОРВАЛСЯ СО СТЕНЫ» и «РУФЕР-НЕУДАЧНИК». Тем не менее главной фишкой блогера стало откровенное безумие и желание хапнуть как можно более высокую дозу адреналина. «Вот кто реально достоен кучу Лайков и Просмотров рискуя Жизнью», — стандартный комментарий под роликом руфера.

Восхищенные зрители называют Пазенко героем и хвалят молодого человека за каждый потенциально опасный для жизни поступок. И это неудивительно: не каждый сидящий перед монитором школьник наберется смелости, проберется на крышу одной из башен в «Москва-Сити» и, зацепившись одной рукой за строительный кран, повиснет над бездной.

По словам самого блогера, во время «восхождений» ему все-таки бывает страшно. «Но мне еще больше страшно понимать, что больше 90 процентов населения страны готовы прожить эту жизнь без тех эмоций, которые регулярно получаю я от покорения новых высоток», — признается он.

Любопытно, что карьеру на YouTube Позенко начал совместно с популярными среди школьников ютуберами-маргиналами Пашей Бумчиком и Андреем Мартыненко. В отличие от экстравагантных блогеров, он сказал «нет» нездоровому питанию из мусорных баков и предпочел ломать ребра на камеру, просиживать ночи в полицейских участках по всему миру и ежемесячно зарабатывать около шести тысяч долларов с коммерческих просмотров.

Олег Крикет

25-летний руфер из Екатеринбурга Олег Шерстяченко, известный под ником Олег Крикет, не ищет блогерской славы. Судя по всему, он делает ролики только для того, чтобы продемонстрировать свои навыки паркура и руфинга. На это указывает скрытое от зрителей количество подписчиков, отсутствие призывов подписаться на канал и срочно показать это видео друзьям.

Отличительная черта Шерстяченко от других руферов — использование таких атрибутов, как велосипед, скейтборд и гироскутер. С их помощью экстремал совершает опасные трюки и филигранно балансирует на крышах небоскребов Дубая и Гонконга до тех пор, пока его не заберут заботливые полицейские.

Сюда также следует добавить полное отсутствие какой-либо страховки, а также паркур, который делает каждый ролик руфера еще более зрелищным и динамичным. К слову, каждое видео Шерстяченко сопровождается убедительной просьбой не пытаться повторять за ним его трюки. «Если ты, конечно, не профессионал», — подчеркивает блогер.

Видео: viki_odintcova / Instagram

Несмотря на довольно низкую популярность, в середине февраля руфер все же обратил на себя пристальное внимание пользователей соцсетей: он помог устроить экстремальную фотосессию петербургской модели Виктории Одинцовой на крыше одного из небоскребов Дубая. В итоге девушку вместе с Шерстяченко раскритиковали за бессмысленный риск. «Это же надо так не ценить свою жизнь. Я бы на месте твоих родителей и тебя, и бородатого подзатыльниками накормил», — заявил один из них.

«Долбанутые люди. Все ради лайков», — резюмировали подписчики модели.

Шанхайские рыцари

Еще одним YouTube-проектом, авторы которого занимаются руфингом ради руфинга, можно смело назвать канал дуэта on the roofs. Он был организован в 2010 году 24-летним Виталием Раскаловым и 28-летним Вадимом Махоровым.

Правда, прославиться им удалось только спустя четыре года. Причиной стал ролик, посвященный проникновению на крышу строящейся башни в Шанхае. Тогда высота «восхождения» вместе с краном достигла 650 метров. За три года видео посмотрели более 63 миллионов человек.

Главная фишка дуэта — тихое проникновение на запрещенную территорию. То есть вместо того, чтобы быстро забраться на крышу и успеть сделать селфи до прихода полиции, они вычисляют слепые зоны камер наблюдения, выясняют расписание смен и маршруты патрулирования охранников, а затем в лучших традициях шпионских фильмов пробираются на вершину здания.

Стоит отметить, что участники on the roofs вообще не используют страховку. По их мнению, она портит все удовольствие и превращает руфинг в «промышленный альпинизм». Более того, их рюкзаки и так всегда под завязку забиты съемочной аппаратурой.

Дело в том, что все отснятые материалы руферы за неплохие деньги продают таким западным каналам, как Fox News, CNN и BBC. На сайте Canon даже есть специальный раздел «Городские альпинисты», посвященный фото- и видеоматериалам дуэта.

За семь лет существования проекта Раскалову и Махорову удалось покорить не только шанхайскую башню, но и небоскребы Нью-Йорка, Дубая, Москвы, Гонконга и Шеньженя, а также статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро. Несмотря на это, на их канал подписано чуть более 868 тысяч человек, а последние ролики с трудом переваливают отметку в 200 тысяч просмотров.

Выживший безумец

Помимо экстремалов, покоряющих высотки ради денег и популярности, встречаются и руферы, которые забираются на крыши зданий, чтобы без страховки просто спрыгнуть вниз. Хорошим примером такого отчаянного «творчества» будут ролики, опубликованные на канале калифорнийского блогера Энтони Армера 8booth.

Видео: ig: 8Booth / YouTube

Вооруженный сразу несколькими экшен-камерами мужчина, старательно скрывающий лицо за пестрым платком, взбирается на крышу здания, откуда открывается прекрасный вид на вечерний город и морской залив. Затем вместо того, чтобы спокойно спуститься на землю по лестнице, мужчина перешагивает парапет, камнем летит вниз и, чудом не ударившись о пирс, падает в воду — примерно так выглядит стандартный ролик Армера.

Удивительно, но суть видео на 8booth заключается именно в выживании во время падения с крыши. Естественно, в отличие от Пазенко или on the roofs, Армер обходит стороной 350-метровые высоты и строительные краны. Чтобы ощутить прилив адреналина, ему вполне достаточно пятиэтажного здания и бассейна. Естественно, калифорнийский руфер с презрением относится к любым видам страховки.

Об этом красноречиво говорит сбор средств на сервисе GoFundMe, который Армер запустил сразу после того, как в конце 2016 года неудачно приземлился в нескольких сантиметрах от бассейна. «Просто ищу поддержки, чтобы продолжать делать то, что я делаю», — признался тогда прыгун.

Несмотря на то что Армер не собрал и четверти требуемой суммы, на его канале до сих пор регулярно публикуются видео. На них он пытается ходить и рекламирует спортивную обувь, заявляя, что якобы именно новые кеды поставили его на ноги.

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