«Ты шо, гонишь или шо?»

«Хаю-хай, с вами Ивангай», — фирменное приветствие самого популярного украинского блогера Ивана Ивангая Рудского, до боли знакомое многим зрителям YouTube. Но среди украинцев есть и немало куда более экстравагантных звезд YouTube, готовых ради популярности, кажется, пойти на все. «Лента.ру» выяснила, как экстремальные подростки, заключенный-рецидивист и маленькие дети набирают миллионы просмотров на видеохостинге.

Герой нашего времени

Помимо дурачащегося и кривляющегося перед камерой Ивангая юная аудитория YouTube с удовольствием наблюдает за приключениями «сумасшедшего блогера» Паши Бумчика, прославившегося в сети крайне рискованной поездкой на крыше вагона метро. Опубликованный в конце августа 2015 года ролик набрал более десяти миллионов просмотров и принес Бумчику долгожданную славу: сегодня на его канал подписано более 1,4 миллиона человек.

Не пытайтесь это повторить

Стоит отметить, что и до видео с вагоном у блогера уже была многотысячная толпа малолетних фанатов, с упоением наблюдавшая за тем, как Бумчик питался отбросами из помоек, пил краску и взрывал на голове петарды. Конечно, далеко не всем нравится творчество молодого человека. «*** (Идиот) века. А смотрят такого отсталого — куда более глупые люди. Мне вас жалко, честно, почти как инвалидов. Но инвалида я бы не *** (избил), а вас с удовольствием, и Пашу этого», — гласит самый популярный комментарий в обсуждении канала.

Несмотря на обилие критики, Бумчика продолжают стабильно смотреть более миллиона поклонников. Они, понятно, хотят быть похожими на своего кумира, купившего себе Cadillac Escalade, живущего в собственной квартире и ежемесячно зарабатывающего по несколько тысяч долларов с коммерческих просмотров YouTube.

Правда, многие из них с сожалением отмечают, что в последнее время Бумчик размяк и обленился. «Блин, Бумчик ты не тот пацан, которым был раньше, — ты был экстремалом﻿. Пожалуйста, сделай что-нибудь крутое. Как раньше! Я скучаю по старому Паше Бумчику!» — наперебой умоляют поклонники, скорее всего, намекая на обед из мусорного ведра.

Блогерская хата

Один из самых видных украинских блогеров — бывший зэк-рецидивист Сергей Новик, известный в сети как Мопс Дядя Пес. Популярность пришла к Новику еще в 2013 году, когда на YouTube появился ролик под названием «Мопс не гребень». На видео, которые было снято в тюремной камере, оператор всячески унижал будущую звезду интернета, обзывая Мопса гребнем (то есть членом касты опущенных) и красочно описывая его сексуальные предпочтения.

Суммарно оригинал «Мопс не гребень» и его копии набрали несколько миллионов просмотров, а у находящегося тогда в заключении Новика сформировалась многотысячная армия поклонников. Неудивительно, что после выхода на свободу он мгновенно обзавелся продюсером и своим авторским каналом на YouTube. За раскрутку бывшего зэка взялся его сокамерник Андрей Щадило, известный тем, что вскрывал вены во время судебного слушания по делу о знаменитой банде Журавля.

К слову, перед тем как стать полноправным YouTube-блогером и начать рекламировать бинарные опционы, Мопс проводил стримы на Twitch, где на радость школьникам позволял Щадило жестоко избивать и унижать себя. Дело в том, что за каждый щипок, пинок или оскорбление фанаты платят бывшим зэкам деньги. Например, удар салом по лицу Новика стоит около 500 рублей.

Стандартные расценки Мопса Дяди Пса:

Выстрел в голову через кастрюлю — 10 тысяч рублей

Ложка собачьей еды — 5 тысяч рублей

Веслом по лбу — 3 тысячи рублей

Удар током — 5 тысяч рублей

Спаринг с Андрюхой — 10 тысяч рублей

В Мопса из травмата — 50 тысяч рублей

Лещ — 3 тысячи рублей

Салом по лицу — 500 рублей

Торт в лицо — 5 тысяч рублей

Таким нехитрым образом Щадило удается зарабатывать по несколько сотен тысяч рублей в месяц, просто сидя перед камерой и избивая бывшего сокамерника. Особым шиком считаются рыдания доведенного до отчаяния Мопса и его мольбы о пощаде. «Ты шо, гонишь или шо? Ты же меня убиваешь», — жалуется Новик под гоготание Щадило.

Тем не менее YouTube-канал «Мопс Дядя Пес» (360 тысяч подписчиков) специализируется вовсе не на прямых эфирах. Там публикуются видео, повествующие о жизни бывшего заключенного. Из них можно узнать, что Мопс провел на зоне более 27 лет, пытал женщин паяльником, имел сексуальные отношения с православным священником и даже некоторые время ходил в авторитетах, пока не проигрался в карты и не был выкуплен своим новых «хозяином» — Щадило.

Сегодня Мопс живет по всем блогерским канонам: у него есть несколько YouTube-каналов, один из которых был заблокирован администрацией видеохостинга, Twitch-аккаунт и даже собственный рэп-клип. Особое место в жизни ютубера занимают конфликты с коллегами по цеху, которые в большинстве своем стараются обходить стороной, по их мнению, юродивого Мопса.

«Парень с шилом в одном месте»

Один из блогеров, решивших ответить на выпады Дяди Пса, — бывший участник украинского интернет-проекта «Паника» (пародия на популярную американскую передачу «Чудаки») Андрей Мартыненко, известный в сети своим экстравагантным поведением. Как и многие ютуберы с Украины, он специализируется на треш-блогах с кликбейтными названиями и контентом в стиле Паши Бумчика.

«Я Андрей Мартыненко, парень — у которого шило в попе! Я обожаю блистать на экране телевизора и на ваших мониторах! В моей жизни происходит много неадекватных и странных моментов, которые я снимаю на камеру и загружаю на YouTube», — говорится в описании канала, ежемесячный доход которого — от пяти до десяти тысяч долларов.

Ради 1,5 миллионов своих подписчиков Мартыненко вместе с Бумчиком ест из помоек, намеренно причиняет себе боль, зашивает рот, постоянно оголяется на камеру, издевается над животными, поджигает себя и бьет себя же электрошокером. А до карьеры блогера-миллионника он пытался прорваться на украинское телевидение, где в поисках славы срывал с себя одежду, катался по заряженным мышеловкам и дрался с другими участниками шоу.

Естественно, Мартыненко не смог пропустить такой подарок судьбы, как конфликт с Мопсом. В итогена радость пользователям YouTube словесная перепалка с Новиком вышла за пределы интернета — встречи блогеров не раз заканчивались потасовкой, а в конце июня произошел самый настоящий поединок с рингом, судьей, правилами и перчатками. Победил бывший зэк.

Однако это ничуть не помешало толпам школьниц преследовать Мартыненко в надежде выпросить автограф маркером на лице и заодно попасть в очередной выпуск влога экцентричного украинца.

Секрет успеха

Но гораздо популярнее в YouTube малолетние брат и сестра из Одессы, известные под творческими псевдонимами Мистер Макс и Мисс Кейти. В 2014 году их родители Андрей и Оксана запустили сразу два канала, посвященные обзорам детской продукции для мальчиков и девочек. Теперь они зарабатывают на этом более 100 тысяч долларов в месяц.

За три года на канал Мистера Макса подписалось более 4,4 миллиона человек, а на Мисс Кейти — 4,3 миллиона. По мнению аналитика и основателя компании TubeFilter Джоша Коэна, предназначенные для маленьких детей ролики хорошо сочетаются с алгоритмами YouTube, которые автоматически продвигают в топ видео с высоким показателем среднего времени просмотра — это напрямую влияет на доход компании от рекламных платформ Google. «Дети смотрят видео гораздо больше, чем взрослые. Дайте трех- или четырехлетнему ребенку в руки iPad, и он посмотрит абсолютно любой ролик от начала и до конца. А ребятам с YouTube только этого и надо», — объясняет он.

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Благодаря кликбейтным названиям из разряда «Самая новая коллекция Fidget Spinner Challenge Макс теряет зуб Hidden toys Челлендж по всему дому», ярким заставкам, множеству модных игрушек и обилию сладостей, ролики Мистера Макса и Мисс Кейти стабильно набирают по несколько миллионов просмотров, завоевывая сердца зрителей в возрасте от четырех до десяти лет.

В сети встречаются и хейтеры, всей душой ненавидящие родителей малолетних ютуберов. По их мнению, Андрей и Оксана чрезмерно балуют и используют детей ради заработка, а также совершенно не заботятся об их здоровье, как физическом, так и психологическом. «Привет, Мистер Макс! Привет, Мистер Макс! Вся рубашка в пятнах, да папаша спятил. Ты поймешь весь ужас, но увы не сейчас. Возненавидишь батю — заяви: презираю тебя, мразь», — говорится в песне блогера Дмитрия Ларина, посвященной расстановке сил в современном YouTube.