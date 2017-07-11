«Ты шо, гонишь или шо?»

«Хаю-хай, с вами Ивангай», — фирменное приветствие самого популярного украинского блогера Ивана Ивангая Рудского, до боли знакомое многим зрителям YouTube. Но среди украинцев есть и немало куда более экстравагантных звезд YouTube, готовых ради популярности, кажется, пойти на все. «Лента.ру» выяснила, как экстремальные подростки, заключенный-рецидивист и маленькие дети набирают миллионы просмотров на видеохостинге.
Герой нашего времени
Помимо дурачащегося и кривляющегося перед камерой Ивангая юная аудитория YouTube с удовольствием наблюдает за приключениями «сумасшедшего блогера» Паши Бумчика, прославившегося в сети крайне рискованной поездкой на крыше вагона метро. Опубликованный в конце августа 2015 года ролик набрал более десяти миллионов просмотров и принес Бумчику долгожданную славу: сегодня на его канал подписано более 1,4 миллиона человек.
Не пытайтесь это повторить
Стоит отметить, что и до видео с вагоном у блогера уже была многотысячная толпа малолетних фанатов, с упоением наблюдавшая за тем, как Бумчик питался отбросами из помоек, пил краску и взрывал на голове петарды. Конечно, далеко не всем нравится творчество молодого человека. «*** (Идиот) века. А смотрят такого отсталого — куда более глупые люди. Мне вас жалко, честно, почти как инвалидов. Но инвалида я бы не *** (избил), а вас с удовольствием, и Пашу этого», — гласит самый популярный комментарий в обсуждении канала.
Несмотря на обилие критики, Бумчика продолжают стабильно смотреть более миллиона поклонников. Они, понятно, хотят быть похожими на своего кумира, купившего себе Cadillac Escalade, живущего в собственной квартире и ежемесячно зарабатывающего по несколько тысяч долларов с коммерческих просмотров YouTube.
Правда, многие из них с сожалением отмечают, что в последнее время Бумчик размяк и обленился. «Блин, Бумчик ты не тот пацан, которым был раньше, — ты был экстремалом. Пожалуйста, сделай что-нибудь крутое. Как раньше! Я скучаю по старому Паше Бумчику!» — наперебой умоляют поклонники, скорее всего, намекая на обед из мусорного ведра.
Блогерская хата
Один из самых видных украинских блогеров — бывший зэк-рецидивист Сергей Новик, известный в сети как Мопс Дядя Пес. Популярность пришла к Новику еще в 2013 году, когда на YouTube появился ролик под названием «Мопс не гребень». На видео, которые было снято в тюремной камере, оператор всячески унижал будущую звезду интернета, обзывая Мопса гребнем (то есть членом касты опущенных) и красочно описывая его сексуальные предпочтения.
Суммарно оригинал «Мопс не гребень» и его копии набрали несколько миллионов просмотров, а у находящегося тогда в заключении Новика сформировалась многотысячная армия поклонников. Неудивительно, что после выхода на свободу он мгновенно обзавелся продюсером и своим авторским каналом на YouTube. За раскрутку бывшего зэка взялся его сокамерник Андрей Щадило, известный тем, что вскрывал вены во время судебного слушания по делу о знаменитой банде Журавля.
К слову, перед тем как стать полноправным YouTube-блогером и начать рекламировать бинарные опционы, Мопс проводил стримы на Twitch, где на радость школьникам позволял Щадило жестоко избивать и унижать себя. Дело в том, что за каждый щипок, пинок или оскорбление фанаты платят бывшим зэкам деньги. Например, удар салом по лицу Новика стоит около 500 рублей.
Таким нехитрым образом Щадило удается зарабатывать по несколько сотен тысяч рублей в месяц, просто сидя перед камерой и избивая бывшего сокамерника. Особым шиком считаются рыдания доведенного до отчаяния Мопса и его мольбы о пощаде. «Ты шо, гонишь или шо? Ты же меня убиваешь», — жалуется Новик под гоготание Щадило.
Тем не менее YouTube-канал «Мопс Дядя Пес» (360 тысяч подписчиков) специализируется вовсе не на прямых эфирах. Там публикуются видео, повествующие о жизни бывшего заключенного. Из них можно узнать, что Мопс провел на зоне более 27 лет, пытал женщин паяльником, имел сексуальные отношения с православным священником и даже некоторые время ходил в авторитетах, пока не проигрался в карты и не был выкуплен своим новых «хозяином» — Щадило.
Сегодня Мопс живет по всем блогерским канонам: у него есть несколько YouTube-каналов, один из которых был заблокирован администрацией видеохостинга, Twitch-аккаунт и даже собственный рэп-клип. Особое место в жизни ютубера занимают конфликты с коллегами по цеху, которые в большинстве своем стараются обходить стороной, по их мнению, юродивого Мопса.
«Парень с шилом в одном месте»
Один из блогеров, решивших ответить на выпады Дяди Пса, — бывший участник украинского интернет-проекта «Паника» (пародия на популярную американскую передачу «Чудаки») Андрей Мартыненко, известный в сети своим экстравагантным поведением. Как и многие ютуберы с Украины, он специализируется на треш-блогах с кликбейтными названиями и контентом в стиле Паши Бумчика.
«Я Андрей Мартыненко, парень — у которого шило в попе! Я обожаю блистать на экране телевизора и на ваших мониторах! В моей жизни происходит много неадекватных и странных моментов, которые я снимаю на камеру и загружаю на YouTube», — говорится в описании канала, ежемесячный доход которого — от пяти до десяти тысяч долларов.
Ради 1,5 миллионов своих подписчиков Мартыненко вместе с Бумчиком ест из помоек, намеренно причиняет себе боль, зашивает рот, постоянно оголяется на камеру, издевается над животными, поджигает себя и бьет себя же электрошокером. А до карьеры блогера-миллионника он пытался прорваться на украинское телевидение, где в поисках славы срывал с себя одежду, катался по заряженным мышеловкам и дрался с другими участниками шоу.
Естественно, Мартыненко не смог пропустить такой подарок судьбы, как конфликт с Мопсом. В итогена радость пользователям YouTube словесная перепалка с Новиком вышла за пределы интернета — встречи блогеров не раз заканчивались потасовкой, а в конце июня произошел самый настоящий поединок с рингом, судьей, правилами и перчатками. Победил бывший зэк.
Однако это ничуть не помешало толпам школьниц преследовать Мартыненко в надежде выпросить автограф маркером на лице и заодно попасть в очередной выпуск влога экцентричного украинца.
Секрет успеха
Но гораздо популярнее в YouTube малолетние брат и сестра из Одессы, известные под творческими псевдонимами Мистер Макс и Мисс Кейти. В 2014 году их родители Андрей и Оксана запустили сразу два канала, посвященные обзорам детской продукции для мальчиков и девочек. Теперь они зарабатывают на этом более 100 тысяч долларов в месяц.
За три года на канал Мистера Макса подписалось более 4,4 миллиона человек, а на Мисс Кейти — 4,3 миллиона. По мнению аналитика и основателя компании TubeFilter Джоша Коэна, предназначенные для маленьких детей ролики хорошо сочетаются с алгоритмами YouTube, которые автоматически продвигают в топ видео с высоким показателем среднего времени просмотра — это напрямую влияет на доход компании от рекламных платформ Google. «Дети смотрят видео гораздо больше, чем взрослые. Дайте трех- или четырехлетнему ребенку в руки iPad, и он посмотрит абсолютно любой ролик от начала и до конца. А ребятам с YouTube только этого и надо», — объясняет он.
Благодаря кликбейтным названиям из разряда «Самая новая коллекция Fidget Spinner Challenge Макс теряет зуб Hidden toys Челлендж по всему дому», ярким заставкам, множеству модных игрушек и обилию сладостей, ролики Мистера Макса и Мисс Кейти стабильно набирают по несколько миллионов просмотров, завоевывая сердца зрителей в возрасте от четырех до десяти лет.
В сети встречаются и хейтеры, всей душой ненавидящие родителей малолетних ютуберов. По их мнению, Андрей и Оксана чрезмерно балуют и используют детей ради заработка, а также совершенно не заботятся об их здоровье, как физическом, так и психологическом. «Привет, Мистер Макс! Привет, Мистер Макс! Вся рубашка в пятнах, да папаша спятил. Ты поймешь весь ужас, но увы не сейчас. Возненавидишь батю — заяви: презираю тебя, мразь», — говорится в песне блогера Дмитрия Ларина, посвященной расстановке сил в современном YouTube.