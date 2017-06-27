Блогер по ошибке съела ядовитое растение и угодила в больницу

26-летняя блогер из Китая по имени Чжан в прямом эфире попыталась съесть листья ядовитого растения, перепутав его с алоэ вера. Об этом пишет The Daily Mail.

Девушка приобрела два больших листа, напоминающих алоэ, и устроила прямую трансляцию с их поеданием. За происходящим наблюдали несколько сотен зрителей. Таким образом Чжан хотела продемонстрировать своим подписчикам пример ведения здорового образа жизни. В действительности она купила листья растения агава американская.

Обычно агаву американскую используют в качестве декоративного домашнего растения. После поедания листьев девушка почувствовала себя неважно и вызвала скорую помощь. Чжан рассказала, что из-за агавы ее рот онемел, а в горле ощущалась горечь. Блогер до сих пор находится в больнице.