Юрист обезглавил и выпотрошил курицу в прямом эфире ради закона об абортах

Юрист из Миссури Майк Мун (Mike Moon) в прямом эфире Facebook Live отрезал курице голову и вырвал ей сердце, для того чтобы объявить о внесении законопроекта об абортах на рассмотрение палаты представителей штата. Об этом сообщает CNN.

Он выпотрошил животное в минутном ролике, в процессе объявляя о своем возвращении к законотворчеству ради «поддержания жизни». По мнению Муна, вид окровавленной тушки курицы должен был донести до зрителей мысль о том, что дети должны быть наделены конституционными правами с момента зачатия.

На перформанс мужчины отреагировала крупная организация NARAL, борющаяся с противниками абортов. Ее представители написали в Twitter о том, что Мун «силен в создании безальтернативных законопроектов».

В комментариях к видеозаписи несколько пользователей отметили, что происходящее на экране — ужасно. На это юрист поспешил добавить, что аборты вызывают у него такую же неприязнь.

В апреле администрация Facebook объявила об упрощении подачи жалоб на прямые эфиры в соцсети из-за участившихся случаев трансляций преступлений и самоубийств.