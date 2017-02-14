Российскую модель раскритиковали за экстремальную фотосессию на крыше небоскреба

Видео: viki_odintcova / Instagram

Популярную петербургскую модель Викторию Одинцову раскритиковали за сумасшедшую фотосессию на крыше одного из небоскребов Дубая. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте девушки.

На видео, которое за неделю набрало более 340 тысяч просмотров, запечатлена экстремальная фотосессия. Ради создания снимков для Instagram Одинцова рисковала жизнью и без страховки висела на высоте в несколько сотен метров. «До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони», — признается она.

В комментариях под публикацией пользователи соцсети осудили девушку за бессмысленный риск. «Это же надо так не ценить свою жизнь. Я бы на месте твоих родителей и тебя, и бородатого подзатыльниками накормил», — заявил один из них.

«Долбанутые люди. Все ради лайков», — поддержал его другой.

В конце августа 2016 года британское издание The Independent назвало 23-летнюю россиянку Ангелину Николау автором самых опасных в мире селфи. Ради фотографий девушка забирается на крыши домов, на мосты и небоскребы.