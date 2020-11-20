Блогер вдребезги разбил суперкар и оценил произошедшее фразой «дерьмо случается»

Блогер из американского штата Техас, 17-летний Гейдж Гиллиан (Gage Gillean) разбил вдребезги суперкар своего отца. Как сообщает New York Post, юноша чудом отделался легкими травмами.

Подросток был за рулем Pagani Huayra Roadster фиолетового цвета, когда во время вождения по дорогам Далласа не справился с управлением и врезался в дерево. В Instagram он опубликовал фото с разбитым спорткаром.

«Дерьмо случается. Благодарю бога за вторую жизнь. От такого крушения мы могли получить серьезные травмы или даже умереть», — оценил произошедшее блогер. Гиллиан также опубликовал селфи с повязкой на руке.

По словам юноши, авария произошла из-за низкого давления в шине. В результате он отделался небольшими травмами. Утверждается, что эта модель итальянского спорткара Pagani стоит около 3,4 миллиона долларов и что в мире существует всего около 100 таких автомобилей.

На своем YouTube-канале GG Exotics Гиллиан публикует ролики с люксовыми авто и яхтами. Молодой человек — сын основателя фирмы Cross Equities Тима Гиллиана (Tim Gillean).

В июле в центре Санкт-Петербурга произошла авария с участием спорткара Lamborghini известного российского блогера. Дмитрий Рудиков ехал по главной дороге и на перекрестке столкнулся с Renault Logan. Ни блогер, ни водитель Renault не пострадали.