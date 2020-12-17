Стример спас потерявшуюся старушку и прослыл героем

Стример Андре Калхун (Andre Calhoun), известный под ником NanpaLive, ехал ночью на велосипеде по Токио, встретился заблудившуюся пожилую женщину, одетую в пижаму, и спас ее. Об этом он рассказал в трансляции на YouTube. В итоге в сети он прослыл настоящим героем, и многие поблагодарили его за неравнодушие.

Калхун заметил пожилую женщину, когда проезжал один из перекрестков. Она сообщила незнакомцу, что хочет попасть домой, но не понимает, где она находится. Когда стример попросил японку назвать ее домашний адрес, она не смогла его вспомнить.

В итоге мужчина отвел ее в круглосуточный магазин и попросил сотрудника вызвать полицию. Убедившись, что пожилая женщина в безопасности, стример попрощался с ней. «Если человек в беде, ему нужно помогать! Она очень старая, и здесь так холодно. Она ведь могла прямо здесь умереть!» — сказал после этого Калхун.

В комментариях к видео, фрагмент которого также опубликовали на сайте 9gag, многие выразили уважение блогеру и поблагодарили его за то, что он не прошел мимо. «Как человек, чей дедушка уже раз десять терялся из-за деменции, хочу просто сказать тебе спасибо», — написал matirfc. Некоторые также признались, что поступок Калхуна восстановил их веру в людей.