Землетрясение на Байкале попало на видео стримера. Молодой человек отметил, что лишь первый толчок был сильным, остальные слабее, однако чувствовались они долго. Кадры записи опубликовал Telegram-канал Baza.

На видео заметно, как ведущий трансляцию игры юноша удивленно прикрывает рот рукой и встает со своего места. «У меня землетрясение!» — говорит он товарищам по игре.

В настоящее время спасатели отправились на разведку. Информации о пострадавших или разрушениях в Иркутске и его окрестностях нет. В городе введен режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения, в рабочем поселке Култук в Слюдянском районе Иркутской области достигла 7-8 баллов. На станциях Слюдянка и Адриановская интенсивность составляла 7 баллов, в Иркутске — 5. Землетрясение произошло в 02:04 22 сентября по местному времени (21:04 21 сентября по мск).