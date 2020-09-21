Рядом с Байкалом случилось землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в районе Байкала. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает ТАСС.

Подземные толчки были зафиксированы в 02:04 22 сентября по местному времени (21:04 21 сентября по мск). Эпицентр землетрясения располагался в 84 километрах к юго-западу от Иркутска, население которого составляет 586 тысяч человек, и в 31 километре к северо-западу от города Слюдянка. Очаг залегал на глубине два километра.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.