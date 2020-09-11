В Иркутске открыли ледовый дворец «Байкал», который способен вместить до шести тысяч зрителей. Об этом сообщает ИА «ИркСиб».

В церемонии открытия принимали участие врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, министр спорта России Олег Матыцин, мэр Иркутска Руслан Болотов, а также президенты различных спортивных федераций. Выступая перед собравшимися, Кобзев отметил, что открытие ледового дворца — знаменательное событие, поскольку этот объект уникален для Сибири и Дальнего Востока. «Теперь мы готовы проводить соревнования на самом высоком международном уровне», — сказал он.

В своем обращении врио главы Приангарья также поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве спортивного комплекса. Отдельная благодарность была выражена президенту России Владимиру Путину. По информации «ИркСиб», Кобзев договорился с Путиным о компенсации полутора миллиардов рублей из федерального бюджета за строительство ледового дворца. Таким образом софинансирование на возведение спортивного объекта из федерального бюджета составило 79 процентов, из регионального — 21 процент.

Площадь ледового дворца «Байкал» составляет более 50 тысяч квадратных метров. Спортивный комплекс включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. Предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений.