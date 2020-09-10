Кобзев поучаствовал в операции по задержанию «черных лесорубов»

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в операции полиции по задержанию так называемых черных лесорубов, в ходе рейда были задержаны 40 правонарушителей. Об этом сообщает агентство «ИркСиб» в четверг, 10 сентября.

«Прошел сигнал, что граждане одного из сопредельных государств здесь нелегально принимают древесину. Нарушений, как минимум, два: незаконная рубка и вывоз с территории Иркутской области. Ущерб, соответственно, тоже двойной», — сказал глава региона.

Кобзев предположил, что подобные преступления происходят и в других районах области. Он подчеркнул, что все виновные в расхищении достояния региона будут наказаны. «Обращаю внимание всех и каждого: каждый подобный случай будет выявлен! Сил и терпения у нас хватит!» — заверил он.

Так, на незаконном пункте приема в деревне Грязнушка Осинского района обнаружены десять тысяч кубометров древесины. Большинство задержанных являются гражданами Узбекистана и Китая. Кобзев поручил в двухдневный срок разобраться с происхождением древесины и передать материалы проверки в правоохранительные органы.

Ранее президент Владимир Путин поддержал курс Игоря Кобзева на борьбу с вырубкой леса в Приангарье. Глава государства отметил, что необходима постоянная, системная работа в сфере охраны и сбережения лесного фонда.

Активная борьба с «черными лесорубами» началась в регионе в августе, когда по итогам проверок стало известно о более чем 1,4 тысячи фактах незаконной вырубки леса. Тогда Кобзев поставил задачу сделать отрасль прозрачной.