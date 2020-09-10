Кобзев обратился к жителям Иркутской области и дал слово офицера

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев перед единым днем голосования, который пройдет в воскресенье, 13 сентября, обратился к жителям и пообещал, что в случае утверждения его в должности главы региона он не свернет с выбранного пути. Обращение опубликовано на YouTube.

Кобзев также заявил о готовности работать в том же темпе. «Я не сверну с выбранного курса и готов работать в том же темпе дальше. Чтобы жизнь в области поменялась раз и навсегда. Чтобы дети не бегали в 40 градусный мороз в школьный туалет на улице. Чтобы женщины не ездили в роддом по разбитой дороге 200 километров. И чтобы мне никогда не было стыдно смотреть вам в глаза», — сказал он.

Врио главы области также отметил, что сможет решить проблемы жителей региона, поскольку для этого сделано очень много и это лишь начало масштабной работы. «Даю слово офицера, я сделаю все, что в моих силах», — заключил Кобзев.

Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области 12 декабря. До этого он занимал должность замглавы МЧС.

21 июля Госдума окончательно приняла закон о возможности голосования на выборах и референдумах любого уровня на протяжении максимум трех дней. Решение о введении новой нормы на предстоящих выборах принимает Центризбирком.

На 13 сентября запланированы прямые выборы губернаторов в 18 регионах, 11 кампаний по выборам в региональные парламенты и городские думы в 22 столицах субъектов.